Gossip Girl : le casting du reboot dévoilé, découvrez le visage des nouveaux héros

Eli Brown

Si vous avez suivi The Perfectionists, le spin-off de Pretty Little Liars, vous connaissez Eli Brown qui y incarnait Dylan Walker. L'acteur a 19 ans et a récemment joué dans la série Spinning Out, annulée après une saison sur Netflix. Il sera prochainement au casting des films The F**k-It List et Run Hide Fight et est également chanteur et compositeur.