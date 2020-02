Roswell New Mexico saison 2 : (SPOILER) vraiment mort ? La bande-annonce qui confirme

Après Charmed en septembre 2018, la CW lançait début 2019 le remake d'une autre série culte : Roswell. Roswell, New Mexico réinventait l'histoire de Max et Liz puisque nous les retrouvions adultes et non pas ados comme dans la série originale. Dans le dernier épisode diffusé en avril 2019, Max sacrifiait sa vie pour ressusciter Rosa (Amber Midthunder), la soeur de Liz (Jeanine Mason) morte des années plus tôt.

La mort de Max au coeur de la bande-annonce

Si vous pensiez que Max serait en fait bien vivant pour le retour de Roswell, New Mexico, il va falloir vous faire une raison. La première bande-annonce de la saison 2 qui débute le 16 mars prochain aux Etats-Unis se focalise sur le retour de Rosa et confirme la mort du personnage joué par Nathan Parsons. On s'y attendait, Rosa sera un peu paumée suite à son réveil et son retour devrait en choquer plus d'un à commencer par Kyle (Michael Trevino).

Max va-t-il revivre ?

Mais Max sera-t-il réellement mort ? Pas si sûr ! Si elle n'a pas donné de détails, la créatrice de la série, Carina Adly Mackenzie, a confié que Nathan Parsons reprendra bien son rôle dans la saison 2. "On le verra moins. Nous ne l'oublions pas mais on ouvre la saison à un moment où Liz doit faire face à deux émotions contradictoires : une joie extraordinaire et un deuil extraordinaire" a-t-elle teasé.

La saison 2 de Roswell, New Mexico accueillera pour la première fois un acteur de la série originale : Jason Behr tiendra un rôle tenu secret dans plusieurs épisodes. La série est déjà renouvelée pour une saison 3.