Lindsey Morgan : après The 100, elle rejoint le casting du reboot Walker Texas Ranger

La mode des reboots ne s'essouffle pas à la télévision américaine. Après MacGyver ou Magnum, c'est une autre série culte qui sera bientôt modernisée : la CW a commandé officiellement le reboot de Walker Texas Ranger. La série originale portée par Chuck Norris a été diffusée entre 1993 et 2001 aux Etats-Unis.

Lindsey Morgan face à Jared Padalecki

En septembre 2019, on apprenait que c'est Jared Padalecki, star de Supernatural qui se termine en 2020 après 15 saisons, qui reprendra le rôle de Chuck Norris et incarnera Cordell Walker dans ce reboot. Sa partenaire est maintenant connue : il s'agit de Lindsey Morgan. L'actrice joue depuis 7 saisons le rôle de Raven dans The 100, qui prendra aussi fin d'ici quelques mois. Selon Deadline, elle incarnera Micki, la nouvelle partenaire de Cordell et l'une des premières femmes à être recrutée dans les Texas Ranger. Ancienne membre de l'armée, elle a connu de nombreuses discriminations qui ont forgé son caractère.

Dans Walker Texas Ranger, Cordell Walker sera de retour chez lui, à Austin, avec ses deux enfants après le décès de sa femme. Il va tenter de combattre le crime tout en faisant face à des problèmes familiaux et enquêtera sur la mort suspecte de son épouse. On ne sait pas encore si la série sera diffusée à partir d'octobre prochain ou s'il faudra attendre 2021. Parmi les autres séries à venir sur la CW, on retrouve une nouvelle série du Arrowverse, Superman & Lois. La chaîne a également commandé le pilote d'un spin-off de The 100, intitulé Anaconda.