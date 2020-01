The 100 : le titre du spin-off dévoilé !

Le titre du spin-off de The 100 dévoilé

Alors que Arrow s'est achevée après la saison 8, les sérievores devront prochainement faire leurs adieux aux personnages de The 100. Eh oui, la saison 7 sera l'ultime saison : "Quel voyage incroyable ça a été", a confié le créateur, Jason Rothenberg.

La série de la CW ne sera en réalité par réellement terminée puisqu'elle a hérité d'un spin-off sous forme de prequel dans lequel on découvrira les origines de l'apocalypse nucléaire, 97 ans avant tout ce qu'il s'est passé dans The 100. On y suivra "une bande de survivants qui apprend à faire face à un monde dangereux tout en luttant pour créer une société nouvelle et meilleure des cendres de ce qui a précédé". Le show dérivé, dont seul le pilote a été commandé pour le moment, sera introduit lors de la dernière saison, mais en attendant, TV Line vient de révéler son nom qui est... Anaconda ! Ce titre, assez intrigant et surprenant, n'est pas vraiment définitif, il peut encore changer.

Un reboot et une nouvelle série

En plus des spin-off de The 100, Arrow, centré sur Laurel, Mia et Dinah ou encore Supergirl (Superman et Lois), une nouvelle série, avec Sarah Drew de Grey's Anatomy, est en préparation. Le titre ? The Republic of Sarah. L'histoire ? Sarah Cooper, une institutrice rebelle, utilise une faille cartographique obscure pour déclarer son indépendance des États-Unis face à la destruction de sa ville aux mains d'une société minière avide. Sarah doit diriger un jeune groupe de inadaptés alors qu'ils tentent de démarrer leur propre pays à partir de zéro. Un pilote du projet avait déjà été commandé l'an dernier par CBS qui n'avait pas décidé de commander la série.

La CW travaille aussi sur un reboot de Kung Fu, show avec Dave Carradine dans les années 70, où une jeune sino-américaine abandonne ses études pour partir dans un monastère isolé en Chine et apprendre les arts martiaux. Ce voyage va changer sa vie. La chaîne a également déjà commandé le reboot de Walker Texas Ranger avec Jared Padalecki dans le rôle principal.