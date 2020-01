Superman et Lois : premières révélations prometteuses sur le spin-off de Supergirl

Ce mardi 28 janvier, la CW diffusera le dernier épisode de la série Arrow. Toutefois, si ce final viendra conclure un énorme chapitre de l'histoire du Arrowverse, la chaîne n'a aucunement l'intention de fermer ce livre. Aussi, on l'a récemment appris, c'est une autre série super-héroïque qui débarquera à la rentrée aux USA : Superman & Loïs, spin-off de Supergirl centré sur les aventures amoureuses et professionnelles du pote de Batman (Tyler Hoechlin) et de la célèbre journaliste (Bitsie Tulloch).

Bitsie Tulloch déjà fan de Superman & Loïs

A l'heure actuelle, peu d'informations sont encore connues sur ce projet (quelles seront les conséquences de la Crise sur eux ? Lex Luthor sera-t-il présent ?), mais Bitsie Tulloch s'est déjà montrée enthousiaste. Au micro de TVGuide, l'actrice a en effet dévoilé, "Quand Todd Helbing, qui est notre showrunner, m'a raconté l'histoire du scénario pour le pilot de Superman & Lois, j'ai eu des frissons".

Une réaction surprenante ? Pas forcément. D'après la comédienne, cette série aura la bonne idée d'être différente de Supergirl et surtout, de Loïs et Clark, la cultissime série des années 90 portée par Dean Cain et Teri Hatcher. "C'est tellement génial et c'est vraiment quelque chose que nous n'avons encore jamais vu concernant ces deux personnages. Je pense que ça sera excellent !" a déclaré Bitsie Tulloch. Moins de trucs cul-cul, plus d'émotion et d'action ? Difficile de ne pas être hypé.