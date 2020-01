Magnum saison 1 : Jay Hernandez était contre porter la moustache dans la série (Interview)

La mode des reboots bat toujours son plein ! Après MacGyver, CBS a décidé de donner une nouvelle vie à Magnum, 30 ans après la fin de la série culte des années 80. Exit Tom Selleck, c'est donc Jay Hernandez qui reprend le rôle de Thomas Magnum pour une série encore plus explosive. Et il y a plus d'un changement au programme !

L'absence de la moustache expliquée

Lors de la diffusion de Magnum aux Etats-Unis, certains téléspectateurs ont été étonnés voire choqués de l'absence de moustache chez le personnage principal. Il faut dire que la moustache de Tom Selleck dans la série originale est inoubliable ! Mais alors pourquoi est-elle absente du reboot ? Selon Jay Hernandez que PRBK a rencontré lors du Festival de télévision de Monte Carlo en juin dernier, cette décision est venue en partie du créateur de la série, Peter Lenkov. "Il a toujours dit que c'est Tom Selleck qui a apporté ça au personnage, ça ne faisait pas partie du personnage, ce n'était pas dans la série, c'est Tom Selleck qui a amené ça. Il voulait faire quelque chose de différent et j'étais sur la même longueur d'onde." nous a-t-il confié.

Higgins change de sexe dans le remake

Au micro de PRBK, Perdita Weeks qui joue Juliet Higgins est aussi revenue sur l'un des plus gros changements : dans la série originale, Higgins était un homme. "Le créateur Peter Lenkov a décidé que, en 2018 quand on a commencé le tournage, il était temps qu'il y ait une présence féminine forte mais qui ne soit pas en bikini. Il a créé ce personnage génial que j'ai la chance de jouer. C'est une personne qui a de grandes capacités et qui est très utile dans l'équipe." explique l'actrice.

Découvrez l'intégralité de notre interview avec Jay Hernandez, Perdita Weeks et Stephen Hill en vidéo dans notre diaporama.