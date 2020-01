Jay Hernandez : 4 choses à savoir sur le nouveau Magnum

Les reboots ont toujours la cote ! Après MacGyver et tandis qu'un projet autour de Walker Texas Ranger est en préparation, c'est une autre série culte qui revient à la télévision française : Magnum ! Lancé en septembre 2018 aux USA sur CBS, ce remake explosif va ravir les fans d'action et d'enquêtes. A sa tête ? Perdita Weeks, Zachary Knighton mais aussi et surtout Jay Hernandez.

Il a milité contre la moustache pour Magnum

Les fans de la série originale l'auront remarqué : le nouveau Magnum incarné par Jay Hernandez ne porte pas la moustache ! Une décision qui avait beaucoup fait parler lors du lancement de la série aux Etats-Unis. C'est en fait Jay Hernandez qui a milité contre le fait de la porter. "C'est littéralement l'une des premières questions que j'ai posées au départ quand j'ai rencontré les producteurs et tous ceux qui travaillent sur la série. J'ai dit : 'Qu'est-ce qu'on fait pour la moustache ?'" nous a confié Jay Hernandez lors d'une interview à découvrir prochainement sur PRBK. L'acteur ajoute : "Moi, je ne voulais pas le faire, j'ai pensé que ça nous permettrait de nous différencier. Et puis Peter Lenkov, le créateur de la série, a toujours dit que c'est Tom Selleck qui a apporté ça au personnage, ça ne faisait pas partie du personnage, ce n'était pas dans la série à l'origine. Il voulait faire quelque chose de différent et j'étais sur la même longueur d'onde."