Riverdale, Outer Banks, The 100... : 40 couples de stars formés sur le tournage de séries

C'est une bonne nouvelle pour les fans de Outer Banks : alors que des rumeurs disaient Chase Stokes (John B) et Madelyn Cline (Sarah) en couple dans la vraie vie, les deux acteurs qui se sont rencontrés sur le tournage de la série de Netflix viennent d'officialiser leur relation sur Instagram. Un couple à l'écran comme à la vraie vie qui n'est pas le seul à faire rêver les fans. Riverdale, La Casa de Papel, Orange is the New Black, Stranger Things, Game of Thrones, The 100 et bien d'autres séries ont vu les flèches de Cupidon frapper leurs acteurs en plein coeur.

Chase Stokes et Madelyn Cline

Ils se sont rencontrés sur le tournage de Outer Banks.

Suite aux rumeurs, ils viennent d'officialiser leur couple.