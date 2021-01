Maria Pedraza et Jaime Lorente, la rupture ? Les stars de La Casa de Papel & Elite seraient séparées

Après 2 ans d'amour, Maria Pedraza et Jaime Lorente seraient séparés

Ce serait fini entre Maria Pedraza et Jaime Lorente ! Déjà, en octobre 2020, il y avait plusieurs rumeurs de séparation entre les interprètes d'Alison et Denver dans La Casa de Papel sur Netflix. Une supposée rupture que ceux qui jouaient aussi Marina et Nano dans Elite sur Netflix n'avaient ni confirmée, ni démentie. Mais en décembre 2020, l'acteur s'était confié sur leur relation, en révélant comment ils s'étaient mis en couple en 2018. Les fans étaient alors rassurés et pensaient que leur séparation n'était qu'une rumeur. Sauf que la rumeur de rupture est revenue.

Comme l'ont rapporté El Periodico, les médias espagnols comme Cuore et les versions hispaniques de E! Online et Crush News, Maria Pedraza et Jaime Lorente seraient aujourd'hui séparés. Après 2 ans d'idylle, ils auraient rompu. Les sites ont même assuré que les stars n'auraient pas passé Noël et le nouvel an ensemble et qu'ils ne vivraient plus ensemble sous le même toit.

Une rupture qui se serait passée fin 2020

Et leur rupture daterait de peu avant l'anniversaire de Jaime Lorente, qui était le 12 décembre 2020. Maria Pedraza aurait en effet quitté la maison qu'elle partageait avec l'acteur peu avant cette date. Elle n'a d'ailleurs pas commenté, ni même liké, la publication Instagram que le comédien a posté pour son anniversaire.