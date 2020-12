Jaime Lorente et María Pedraza : l'acteur dévoile quand ils se sont mis en couple

Après La Casa de Papel, Jaime Lorente et María Pedraza se sont retrouvés sur le tournage d'Elite où leurs personnages, Nano et Marina, vivaient une histoire d'amour. Un rapprochement qui a aussi eu lieu dans la vie puisque les deux acteurs espagnols sont en couple aujourd'hui. Très discrets sur leur vie amoureuse, les deux stars n'ont pas souvent évoqué leur histoire. En promotion pour sa nouvelle série El Cid disponible sur Amazon Prime Vidéo, l'interprète de Denver a fait quelques révélations.

Jaime Lorente et María Pedraza ne se sont pas mis en couple sur le tournage d'Elite

Tous les deux révélés au même moment, Jaime Lorente et María Pedraza ont enchaîné les projets. Les deux acteurs ont donc vécu des expériences similaires ce qui les a rapprochés. "Nous nous aidons beaucoup." confie l'acteur qui a aussi évoqué le début de leur relation. Et elle n'a pas commencé sur les tournages de La Casa de Papel ni même d'Elite ! "C'est étrange que nous soyons en couple car María et moi avons travaillé ensemble dans La Casa de Papel et Elite mais nous nous connaissions depuis 5 ans et nous n'étions jamais sortis boire un verre. Nous avons tourné dans le film Tu emmènerais qui sur une île déserte ? et tout s'est fait très naturellement. Sans ce film, nous ne serions pas ensemble" a-t-il expliqué à XL Semanal.

La pandémie les a rapprochés

En octobre, il s'est murmuré que Jaime Lorente et María Pedraza se seraient séparés, une chose qui est totalement fausse. Interrogé sur la pandémie de Covid-19, l'acteur a révélé qu'il a passé le confinement en compagnie de sa chérie à Madrid. Une épreuve qui les même a rapprochés. "Ça nous a beaucoup rapprochés. Dieu merci car la pandémie a été une vraie épreuve du feu pour les couples. (...) J'imagine que pour certains, les choses allaient mal avant et le confinement a tout explosé" a confié l'acteur. Cette épreuve l'a donc non seulement rapproché de sa chérie mais aussi ses proches. "La vérité, c'est que nous vivons dans une époque où nous pensons beaucoup à ceux que l'on aime. Aujourd'hui, il n'y a pas une fois où je ne dis pas 'je t'aime' à mes parents quand je les appelle." explique l'acteur.