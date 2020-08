Maria Pedraza et Jaime Lorente, Chase Stokes et Madelyn Cline...ces couples de stars Netflix

Catherine Reitman et Philip Sternberg (Workin' Moms)

Catherine Reitman et Philip Sternberg sont en couple dans la vraie vie comme leurs personnages dans la série Workin' Moms, qu'ils produisent ensemble. Ils sont même mariés depuis 2009 et ont deux enfants, deux petits garçons, Jackson (6 ans) et Liam (3 ans).

Dans une interview accordée à TRNTO, Catherine Reitman a raconté comment ils se sont rencontrés en 2005 ou 2006 : "j'étais en train de récupérer le chèque d'un ami quand j'ai vu Philip pour la première fois. J'étais ridiculement habillée. (...) Philip m'a tendu le chèque et il y a tout de suite eu de l'électricité entre nous. On n'a pas échangé nos numéros, on s'est juste souri. Trois mois plus tard, on s'est revu à un événement. Philip m'a dit qu'il n'y avait pas moyen que je disparaisse de sa vie encore une fois."