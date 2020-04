Ross Lynch en couple avec Jaz Sinclair : il la défend face aux messages racistes

Ross Lynch tacle les haters

Si les fans des Nouvelles Aventures de Sabrina, sur Netflix , imaginaient Ross Lynch en couple avec Kiernan Shipka, ils ont découvert que l'interprète de Harvey Kinkle sort en réalité avec une autre actrice de la série, Jaz Sinclair. Les amoureux ont officialisé leur relation en janvier 2020 lors d'un séjour à Paris et depuis, ils n'hésitent pas à partager leur bonheur sur les réseaux sociaux.

Leurs photos sur Insta sont régulièrement commentées et si certains messages sont adorables, d'autres sont... à caractère raciste, mais malgré la présence des haters, Ross Lynch et Jaz Sinclair continuent à vivre leur histoire tranquillement : "Ceux qui détestent Jasmine et ma relation (surtout avec des propos racistes wtf) peuvent reculer d'un pas. On est extrêmement heureux. Merci", a posté l'ex-acteur d'Austin & Ally en légende de photos de l'interprète de Roz dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina et lui nageant en plein bonheur.