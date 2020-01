Ross Lynch et Jaz Sinclair en couple : les stars des Nouvelles aventures de Sabrina officialisent

Ross Lynch et Jaz Sinclair semblent officialiser

En avril 2019, les rumeurs de couple entre Ross Lynch et Jaz Sinclair s'étaient intensifiées, les fans étant persuadés de leur romance. Et apparemment, ceux qui sont au casting des Nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix semblent officialiser leur idylle. Sur leurs comptes Instagram respectifs, ils ont dévoilé des photos d'eux très proches dans Paris, la ville de l'amour. Ils sont en effet venus ensemble dans la capitale française et ont même posté des clichés d'eux à Montmartre, en train de poser devant des artistes de la place du Tertre. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, il s'agit là d'une des activités préférées des touristes qui sont en couple.