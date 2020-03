Locke & Key : Netflix renouvelle la série pour une saison 2 !

Alors que le confinement a été prolongé jusqu'au 15 avril (minimum) en France, Netflix est là pour nous sauver de l'ennui et heureusement d'ailleurs. Le mois d'avril s'annonce d'ailleurs chargé entre la saison 4 de La Casa de Papel, l'intégrale de Community, la version française de The Circle, The Circle Game, ou encore le film Tyler Rake avec Chris Hemsworth. On a un peu moins peur de continuer à rester enfermés chez nous. La bonne nouvelle est aussi que le Coronavirus n'empêche pas Netflix de penser à ses nouveautés et à l'après.

Une saison 2 pour Locke & Key !

Pour preuve, la plateforme vient d'annoncer que Locke & Key est renouvelée pour une saison 2 ! Une très bonne nouvelle pour les fans de la série, avec Connor Jessup, en couple avec Miles Heizer de 13 Reasons Why, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira et Darby Stanchfield, même s'ils s'y attendaient un peu au vu de la fin de la saison 1. C'est Netflix France qui l'a annoncée sur Twitter en postant une simple photo d'une clé avec écrit tout en bas : "Saison 2 prochainement."

De leur côté, les showrunners, Carlton Cuse et Meredith Averill, ont confirmé la suite de Locke & Key, déjà en cours d'écriture, dans un communiqué : "Nous sommes heureux de poursuivre ce voyage avec Locke & Key aux côtés de nos collaborateurs incroyables. Nous sommes reconnaissants envers Netflix pour son soutien, surtout en cette période difficile. Nous sommes impatients de vous montrer le prochain chapitre de cette histoire passionnante." Rendez-vous en 2021 !