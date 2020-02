Locke & Key saison 1 : la fin expliquée par les showrunners

Le retour d'Ellie possible ?

En bref, Gabe est une pure invention de Dodge. Par contre, Ellie (Sherri Saum), elle, a bel et bien été envoyée dans la porte noire, mais est-elle morte ou a-t-elle simplement disparu on ne sait pas où ? A-t-on une chance de la revoir si saison 2 il y a ? "Disons simplement qu'il y a plus à venir sur toute cette histoire. Ce n'est pas entièrement résolu. Nous ne voulons pas en dire trop pour ne pas spoiler, mais nous sommes définitivement conscients de la réaction que les gens auront à la fin de la première saison. Ils voudront en savoir plus sur ce qui s'est passé là-bas", confient les showrunners de Locke & Key. Trop de suspense...