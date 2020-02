Locke & Key : faut-il regarder la nouvelle série de Netflix ?

La série fantastique et familiale qu'on attendait

Avant d'être une série, Locke & Key est avant tout une série de comics très appréciée notamment aux Etats-Unis. C'est en 2008 que Joe Hill a publié le premier volume et depuis, Hollywood a tenté - sans succès jusqu'à maintenant - de l'adapter. C'est en 2010 que la chaîne FOX a lancé la première adaptation via un pilote qui n'a finalement pas été commandé. En 2014, Universal annonçait vouloir en faire une série de films, projet ensuite abandonné. C'est en 2017 que Hulu (la plateforme qui pourrait arriver prochainement chez nous) s'est emparé de nouveau de cette adaptation qui termine donc finalement sur Netflix. L'auteur est aussi créateur de la série qui est produite par Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) et Andy Muschietti (réalisateur des deux films Ça). Une attente (trèèèès) longue pour les fans de l'oeuvre originale et qui, au final, a été bénéfique.



Si vous n'avez aucune connaissance de cet univers, pas de panique : on s'est plongé dans la série sans aucun problème ! Dès le premier épisode, Locke & Key pose les bases de façon très compréhensible pour un novice. Cette première saison se déroule de manière très fluide et ne manque pas de surprises, et ce jusqu'à la dernière minute. On a apprécié son côté fantastique mais aussi le fait que l'action soit centrée sur une famille, ce qui la rend accessible aux petits comme aux grands.



Par son côté fantastique, Locke & Key joue avec notre imagination et elle prend même des airs de série horrifique à certains moments. Un mélange des genres qui trouve sans peine son équilibre au fil des épisodes. Le casting et notamment les jeunes acteurs sont convaincants et apportent à la fois de l'innocence et de la force mais surtout beaucoup d'humanité.



En bref : Locke & Key est une série fantastique familiale plaisante qui surprend jusqu'au dernier épisode. L'histoire est bien ficelée et portée par de jeunes acteurs convaincants et attachants. Vite, la suite !