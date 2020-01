Narcos - Mexico saison 2 : "personne n'est intouchable", premier teaser intense

Rendez-vous le 13 février 2020 pour découvrir la saison 2 de Narcos - Mexico sur Netflix. Vous avez hâte ? Le personnage incarné par Diego Luna (Rogue One) nettement moins. Et pour cause, Miguel Ángel Félix Gallardo - le boss du cartel de Guadalajara, va rapidement comprendre que sa position ne tient qu'à un fil.

Félix Gallardo menacé par tout le monde

Dans un premier teaser le présentant entouré de tous ses proches lors d'un repas festif (voir ci-dessous), une voix-off déclare brutalement : "Les trahisons sont difficiles. Ça finit par vous fatiguer. Personne ne reste au sommet pour toujours. Et personne... n'est intouchable". Et ce n'est pas le dernier plan qui la contredira puisque l'on y voit Félix Gallardo prendre conscience que tous ses proches, armés, veulent désormais... sa place.

De quoi nous promettre de nouveaux épisodes mouvementés et faire le bonheur de l'Agent Walt Breslin (Scoot McNairy) de retour à l'écran et toujours à l'affût pour mettre fin à tout ce trafic et venger la mort de Kiki Camarena (Michael Peña), tué sur ordre de Gallardo.

Nouvelle année mais recette identique pour Narcos, on a hâte !