Narcos Mexico saison 2 : date de sortie, teaser... tout ce que l'on sait sur la suite de la série

Narcos Mexico : la saison 2 bientôt sur Netflix, tout ce que l'on sait

Cela fait plus d'un an que les fans de Narcos Mexico attendaient cette nouvelle : la saison 2 sera bien de retour sur Netflix en 2020 ! Pour annoncer ça, la plateforme a dévoilé un premier teaser, dans lequel on retrouve Diego Luna dans la peau de Félix Gallardo, alias Le Parrain. Mais que sait-on sur cette nouvelle saison ? PRBK fait le point et vous dévoile notamment la date de sortie.

La drogue dure.



Narcos : Mexico saison 2, le 13 fvrier. pic.twitter.com/DIjeF6DyTo — Netflix France (@NetflixFR) December 17, 2019