Hulu : la plateforme bientôt disponible en France ?

Une plateforme en cache une autre... ou plutôt 7 autres ! Si Netflix reste - pour l'instant - le leader de la vidéo à la demande, ce n'est pas le choix qui manque en France ! Amazon Prime Video, OCS et Apple TV+ sont déjà disponibles et l'offre va s'agrandir avec l'arrivée de Disney+ le 24 mars, celle de Salto ou encore de HBO Max. Mais ce n'est pas tout !

Hulu bientôt à l'international

Lancée en octobre 2007 aux Etats-Unis, Hulu pourrait bien elle aussi entrer sur le ring ! C'est ce qu'a annoncé Bob Iger, Président de Disney (qui est actionnaire majoritaire de la plateforme, acquise après le rachat de la FOX). En plus de dévoiler les dates de sorties de plusieurs séries de Disney+, ce dernier a confié que le déploiement de Hulu à l'international était toujours un but important. Il n'a pas donné de détails sur les pays concernés mais a précisé que la compagnie était encore en négociations pour l'arrivée de la plateforme dans le monde entier.

Il faudra cependant patienter puisque Hulu ne devrait pas dépasser les frontières des Etats-Unis avant 2021, au minimum ! Reste à savoir combien coûtera ce nouveau service. Aux Etats-Unis, la plateforme est disponible seule pour 5,99 dollars (avec publicités) et 11,99 dollars (sans publicité) mais aussi avec Disney+ pour 12,99 dollars (avec pub) et 18,99 dollars (sans pub).

Aux USA, Hulu propose de nombreuses séries, dont plusieurs ont fait parler. Parmi elles ? The Handmaid's Tale (dispo en France sur OCS), The Path, les comédies Future Man et Ramy (récompensée aux Golden Globes 2020) mais aussi les mini-séries 22.11.63 et Quatre mariages et un enterrement. Elle diffusera en 2020 Little Fires Everywhere, avec Reese Witherspoon et Kerry Washington, et Mrs America, portée par Cate Blanchett et Sarah Paulson.