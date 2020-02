The Mandalorian saison 2, WandaVision... Disney+ dévoile les dates de sortie (approximatives)

L'arrivée de Disney+ en France est fixée au 24 mars prochain mais dans les pays où elle est déjà disponible, la plateforme cartonne. Le Président de Disney a fait le bilan, presque trois mois après son grand lancement, mais a aussi donné des nouvelles des projets à venir en 2020. Parmi les nouvelles infos ? Les dates de sortie (approximatives) des séries WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l'hiver et de la saison 2 de The Mandalorian.

Les dates de sortie (approximatives) des séries Marvel et de la saison 2 de The Mandalorian

Sortez vos agendas, les séries de Disney+ ont (presque) une date de sortie ! En ce début février, la plateforme a pris de l'avance en annonçant quand ses séries les plus attendues arriveront ou reviendront. Lancée en novembre 2019, The Mandalorian avec Pedro Pascal sera de retour plus tôt que prévu : la saison 2 devrait être lancée en octobre 2020 a annoncé Bob Iger, Président directeur général de Disney, ce mardi. La suite de la série est déjà en tournage et devrait révéler l'identité du chouchou du web : Baby Yoda.

Mais Bob Iger en a également dit plus sur les deux premières séries de l'univers Marvel, teasées par une bande-annonce dévoilée ce dimanche durant le Super Bowl. On a appris que Le Faucon et le soldat de l'hiver avec Anthony Mackie (bientôt dans la saison 2 de Altered Carbon) et Sebastian Stan sera la première à être lancée en août 2020. Quant à WandaVision avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany ? Elle arrivera en décembre 2020.

Parmi les autres séries attendues prochainement sur la plateforme, on retrouve aussi Loki avec Tom Hiddleston, le prequel de Rogue One avec Diego Luna, la série sur Obi-Wan Kenobi dont le tournage a été repoussé ainsi que la suite de Lizzie McGuire avec Hilary Duff.

Disney+ cartonne

Bob Iger en a également profité pour se féliciter du succès de Disney+. Lancée le 12 novembre aux Etats-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux Pays Bas, la plateforme compte déjà 28,6 millions d'abonnés en 3 mois. 10 millions de personnes s'étaient abonnées dès le premier jour. Un beau score qui ne concurrence pas encore Netflix, qui compte 167 millions d'abonnés dans le monde. Mais le lancement global de Disney+ en Europe le 24 mars prochain pourrait bien faire grimper le compteur !