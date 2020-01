Star Wars : la série sur Obi-Wan Kenobi de Disney+ repoussée et raccourcie ? Ewan McGregor répond

C'est un projet déjà très attendu par les fans : d'abord développée pour être un film, c'est finalement en série qu'Obi-Wan Kenobi fera bientôt son retour sur Disney+. La date de sortie du show n'a pas été dévoilée mais il devait contenir 6 épisodes dont l'action se déroulera après Star Wars, épisode 3 : la Revanche des Sith.

Des problèmes créatifs dans les coulisses ?

Sauf que le projet serait en danger si on en croit les nouvelles infos de la presse US. C'est le site Collider qui a dévoilé que le tournage de la série de Disney+ avait été repoussé. Depuis quelques jours, des rumeurs circulaient au sujet d'une possible annulation : les équipes techniques qui devaient participer au tournage ont été décommandées et les studios de Pinewood (à Londres) où devaient se dérouler le tournage ont été libérés. Mais rassurez-vous, la série n'est pas annulée mais simplement repoussée.

Mais pourquoi ce retard ? Selon The Hollywood Reporter, les deux scripts déjà écrits n'auraient pas plu à Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm. Le site précise que l'histoire serait trop proche de celle de The Mandalorian, la première série en live action (avec de vrais acteurs) de l'univers Star Wars qui aura bientôt une saison 2. On y aurait suivi le Maître Jedi aidant un jeune Luke Skywalker et même possiblement une jeune Leia. Les scripts ont été écrits par Hossein Amini et Disney+ chercherait désormais un nouveau scénariste. La presse US explique que Disney+ aurait décidé de réduire le nombre d'épisodes passant de 6 à seulement 4 épisodes pour la saison 1.

Ewan McGregor rassure les fans

Présent à un événement pour promouvoir son nouveau film Birds of Prey où il donne la réplique à Margot Robbie, Ewan McGregor a tenu à rassurer les fans. L'acteur assure à Collider que tout va pour le mieux. "Ce n'est pas aussi dramatique qu'on peut le lire en ligne" a-t-il expliqué, assurant n'avoir pas entendu parler d'une possible réduction du nombre d'épisodes. Interrogé par IGN, il a expliqué que le tournage devrait être repoussé de quelques mois car il devait débuter cet été mais commencera finalement en janvier 2021. "J'ai lu 80, 90% de ce qui a été écrit pour le moment, et c'est très très bon. Plutôt que de tourner en août, ils ont juste voulu repousser à l'année prochaine. La date de sortie reste la même." a-t-il expliqué à IGN.