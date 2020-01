Star Wars : Luke Skywalker de retour dans la série sur Obi-Wan Kenobi sur Disney+ ?

La saga des Skywalker s'est terminée au cinéma avec Star Wars 9 mais l'univers créé par George Lucas n'a pas dit son dernier mot. Plusieurs projets de films et de séries sont en cours du côté de Disney. Après The Mandalorian dont la saison 2 arrivera à l'automne 2020 sur Disney+ (la plateforme sera disponible chez nous à partir du 31 mars 2020), on retrouvera plusieurs séries dont un prequel de Rogue One et une show consacré à Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor.

Luke Skywalker de retour ?

Selon FandomWire, Disney+ serait actuellement à la recherche d'un jeune acteur afin d'incarner... Luke Skywalker ! La série consacrée à Obi-Wan - qui n'a pas encore officiellement de titre - devrait se dérouler 8 ans après les événements de Star Wars, épisode 3 : la Revanche des Sith lors duquel les Jedi ont été assassinés par Anakin Skywalker. On sait grâce aux romans et comics qu'après ce drame, Obi-Wan Kenobi s'est réfugié sur Tatooine pour y surveiller l'évolution de Luke, le fils de Anakin/Dark Vador et Padmé.

Le site de FandomWire précise que Luke devrait apparaître en tant qu'enfant dans la série de Disney+ mais on ne sait pas si sera pour une simple apparition ou pour un rôle plus conséquent. Selon le site, Joel Edgerton qui jouait Owen Lars, le demi-frère par alliance d'Anakin, dans la prélogie et qui a élevé Luke devrait reprendre son rôle.

La date de sortie de cette future série n'a pas encore été annoncée mais elle devrait être composée de 6 épisodes et arriver en 2021. Si on en croit les rumeurs, Disney travaillerait également sur un projet autour de Kylo Ren mais Adam Driver qui incarne le personnage a récemment démenti son implication dans un quelconque projet autour de la saga.