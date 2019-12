Star Wars 9 : une série centrée sur Kylo Ren (Adam Driver) après le film ?

Une série sur Kylo Ren ?

Que ce soit avec le film sur la jeunesse de Han Solo ou la série en préparation pour Disney+ centrée sur la vie de Obi-Wan Kenobi, située entre les deux premières trilogies, Disney/Lucas film nous prouvent régulièrement qu'ils ne sont jamais à court d'idées pour explorer les univers de leurs personnages emblématiques.

De quoi permettre à Adam Driver d'imaginer de nouvelles aventures dans la peau de Kylo Ren après la fin de Star Wars - l'Ascension de Skywalker ? C'est justement ce qu'a tenté de savoir Le Matin. Malheureusement pour les fans de son personnage, un tel projet ne semble pas réellement intéresser l'acteur.

Adam Driver se confie sur l'avenir du personnage

Malgré un véritable amour pour le fils de Leia, qu'il a défendu créativement tout au long de la saga, "Mon désir le plus profond a toujours été de jouer Kylo comme un être humain et non pas comme une machine. Je me suis battu pour qu'on puisse ressentir une certaine compassion pour lui, malgré ses choix horribles", l'acteur a confessé ne pas se sentir capable, à l'heure actuelle, d'imaginer un autre projet avec lui.

"Un film ou une série ? Cela n'est pas du tout à l'ordre du jour. Cette expérience restera à jamais comme l'un des grands moments de ma carrière mais j'aspire à d'autres aventures" a-t-il ainsi dévoilé. Surtout, Adam Driver l'a précisé, ce qui le motive dans sa carrière, c'est de découvrir régulièrement de nouvelles choses, "Personnellement, je prends surtout du plaisir à ne pas me laisser enfermer dans un seul genre de rôles."

Une déception tant Kylo Ren était l'un des points forts de la saga, même si, on le sait avec Star Wars, rien n'est jamais vraiment gravé dans la roche...