Birds of Prey : 5 gros détails à retenir de la bande-annonce du film sur Harley Quinn

Attention les yeux

Ce film s'annonce sur-vitaminé et ne devrait laisser aucun répit aux héros ainsi qu'aux spectateurs. Ça va bouger dans tous les sens, nous amener dans des décors hallucinants et nous balancer des couleurs à la figure toutes les secondes à travers les jeux de lumière et les costumes. Et ça fait plaisir à voir. Actuellement, dans la grande majorité des films actuels issus de comics - même Deadpool dont on peut pourtant sentir l'influence, peu ont une réelle identité visuelle, les films sont souvent réalisés de la même façon avec beaucoup de fonds verts facilement identifiables. Ici, à l'instar de Joker sorti en 2019, WB nous rappelle son intention de faire évoluer ça et c'est rassurant. Pas sûr que le cocktail graphique de Birds of Prey plaise à tout le monde, mais on ne peut qu'applaudir un tel effort.