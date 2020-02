WandaVision, Loki, Le Faucon et le soldat de l'hiver : Disney+ dévoile la première bande-annonce

Avec Disney+, le célèbre studio compte bien miser sur ce qui fait sa force. La plateforme a été lancée en novembre aux Etats-Unis et la série The Mandalorian de l'univers Star Wars ou encore High School Musical, The Musical sont déjà disponible. Mais tout va s'accélérer en 2020 avec l'arrivée de nombreuses autres séries. Parmi elles, un reboot de Lizzie McGuire mais aussi plusieurs shows centrés sur des personnages vu dans Avengers.

Les premières images des séries Marvel

Les deux premières à faire leur arrivée en 2020 sont WandaVision avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany et Le Faucon et le soldat de l'hiver portée par Sebastian Stan et Anthony Mackie, attendues toutes les deux à la fin de l'année. Le tournage ayant déjà débuté, Disney+ a réservé une belle surprise aux spectateurs du Super Bowl 2020 lors duquel Shakira et Jennifer Lopez ont fait sensation : la première bande-annonce des deux shows a été dévoilée et donne aussi un aperçu de Loki dans laquelle Tom Hiddleston reprendra son rôle.

La vidéo ne dure que 30 secondes mais donne le ton des trois séries. L'occasion de s'apercevoir encore plus que WandaVision va nous étonner. La série sera en effet un mix entre les "sitcoms classiques" et l'univers Marvel, comme le tease le résumé officiel. On ne sait pas vous mais on a hâte de découvrir ces trois séries !