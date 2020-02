Super Bowl 2020 : Jennifer Lopez et Shakira enflamment la scène, la fille de JLo surprend

C'est avec plusieurs de ses plus grands tubes que Shakira a ouvert le bal, chantant notamment Whenever, Wherever qui l'avait fait connaître, She Wolf ou encore Hips Don't Lie. Un medley chaud bouillant pour la colombienne au déhanché ultra famous. De son côté, Jennifer Lopez a entonné de nombreuses chansons qui ont connu un succès mondial comme Jenny From The Block, Get Right et On the Floor. Un half time du Super Bowl muy caliente !

Une barre à strip-tease qui fait grimper la température

Et à 50 ans, elle a épaté tout le monde en montrant ses talents de sur une barre de pole-dance, faisant ainsi un clin d'oeil au film Queens, dans lequel elle jouait une strip-teaseuse de haut vol. Une séquence méga hot ! La star a également fait monter sa fille Emme Anthony, 11 ans, sur la célèbre scène. La fillette a alors interprété Let's Get Loud, avec Shakira à la batterie pour l'accompagner, et Born in the USA de Bruce Springsteen.

Et entre deux changements de tenues pour J-Lo et Shakira (façon de parler, car elles ont changé plusieurs fois de looks), c'est le rappeur et chanteur portoricain Bad Bunny qui venait donner de la voix pour éviter les blancs. Les deux artistes ont aussi fini par chanter ensemble, sur Chantaje, Let's get loud et enfin Waka Waka.