High School Musical, The Musical : Zac Efron dans la saison 2 ? Le showrunner lance un appel

Zac Efron de retour dans la série High School Musical : The Musical ?

Disponible aux Etats-Unis depuis le mois de novembre, High School Musical : The Musical, la série de l'univers de la célèbre trilogie de Disney Channel, aura droit à une saison 2 prochainement disponible sur Disney+. Et si on y voyait Zac Efron ? Le showrunner de la série a lancé un appel pour recruter l'acteur le temps d'un épisode.