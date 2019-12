High School Musical : Lucas Grabeel (Ryan) de retour en chanson dans la série de Disney+

La date d'arrivée de Disney+ est fixée au 31 mars 2020 en France. En plus de découvrir ou redécouvrir les films cultes des célèbres studios, les futurs abonnés pourront aussi retrouver de nombreuses séries originales. Parmi celles qui sont déjà disponibles aux Etats-Unis où la plateforme a été lancée en novembre, on retrouve The Mandalorian dont la saison 2 est déjà assurée et High School Musical : The Musical.

Inspirée de l'univers de la trilogie avec Zac Efron et Vanessa Hudgens, High School Musical : The Musical suit un groupe d'ados qui souhaite monter une comédie musicale autour de High School Musical. Si on a pas (encore ?) pu retrouver Troy ou Gabriella, c'est un autre visage connu des fans qui était au programme de l'épisode 8 disponible depuis vendredi dernier aux US.

Lucas Grabeel de retour

Surprise, c'est Lucas Grabeel qui a fait une apparition dans son propre rôle ! L'acteur aujourd'hui âgé de 35 ans incarnait Ryan Evans, le frère jumeau de Sharpay (Ashley Tisdale) dans les trois films High School Musical. C'est avec un numéro musical que l'acteur a donné de la voix : dans cette séquence de rêve, Lucas Grabeel vient en aide à Miss Jenn (jouée par Kate Reinders) qui doute de ses capacités à diriger ses étudiants. Ensemble, ils chantent le duo Role of a Lifetime que vous pouvez découvrir ci-dessous :