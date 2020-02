Altered Carbon saison 2 : Anthony Mackie remplace Joel Kinnaman dans le teaser

Vous l'avez oubliée ? Elle est de retour ! Le 2 février 2018, Netflix mettait en ligne la saison 1 de sa série cyberpunk Altered Carbon, adaptée de la série littéraire du même nom (Carbone modifié en français) écrite par Richard K. Morgan. A la fin de la saison 1, Takeshi Kovacs abandonnait l'enveloppe d'Elias Ryker et quittait la ville. Dans la dernière scène, on le voyait se déplacer dans un nouveau corps dont seuls les pieds étaient montrés. Si Joel Kinnaman a d'abord botté en touche concernant son départ, on a rapidement appris qu'il serait remplacé par Anthony Mackie pour la saison 2.

La suite d'Altered Carbon se dévoile

C'est le 27 février prochain que Netflix va mettre en ligne cette seconde saison de Altered Carbon, plus de deux ans donc après la saison 1. Le teaser dévoilé ce mardi 4 février par la plateforme tease le changement de casting et l'arrivée d'Anthony Mackie dans le rôle de Takeshi Kovacs. La vidéo ne montre pas d'extraits des futurs épisodes mais fait monter la pression à quelques semaines du retour de la série.

Selon le synopsis officiel de la saison 2 de Altered Carbon, Takeshi va continuer sa quête : retrouver son amour perdu Quellcrist et va se retrouver sur la planète dont il est originaire, Harlan. "Hanté par son passé et responsable d'une enquête sur des meurtres brutaux, Kovacs est surpris de découvrir que sa nouvelle mission et sa quête de Quell ne font qu'un" peut-on lire dans le communiqué officiel.

Renée Elise Golsberry sera de retour au casting dans le rôle de Quellcrist tout comme Chris Conner qui jouera de nouveau Poe. En plus d'Anthony Mackie qui sera aussi prochainement au casting de la série Le Faucon et le soldat de l'hiver sur Disney+, d'autres acteurs font leur arrivée comme Simone Missick, Dina Shihabi et Torber Liebrect. Découvrez le teaser dans notre diaporama.