Outlander saison 5 : la guerre est déclarée dans la nouvelle bande-annonce

Il a fallu attendre un peu plus longtemps que prévu pour retrouver Outlander. Tandis que la saison 4 s'est terminée le 27 janvier 2019, la saison 5, qui est adaptée du cinquième roman de la série littéraire Le Chardon et le Tartan écrite par Diana Gabaldon, arrive le 16 février sur Starz et le lendemain sur Netflix chez nous. Après un premier trailer et des extraits, voici une toute nouvelle bande-annonce qui a de quoi nous inquiéter.

Jamie déchiré

A la fin de la saison 4, Jamie (Sam Heughan) recevait l'ordre de traquer la milice et de tuer son parrain Murtagh (Ducan Lacroix). Cette saison 5 de Outlander sera visiblement celle du déchirement pour le mari de Claire : il va devoir faire un choix entre ses croyances personnelles et ses promesses, tout en protégeant sa famille. Et on dirait bien que tout ça va finir sur le champ de bataille puisqu'on peut entendre Claire (Caitriona Balfe) demander à Jamie de "revenir". Une chose est sûre : ce sera plus tendu que jamais...

Un retour dans le présent ?

Autre intrigue qui semble se faufiler : un possible retour dans le présent pour Brianna (Sophie Skelton) et Roger (Richard Rankin). Alors que la guerre civile est sur le point d'éclater, Jamie va même conseiller à sa fille, maman d'un jeune enfant, de retourner dans son temps pour le protéger. Une chose qui ne semble pas du goût de la jeune femme. Le couple sera-t-il de nouveau séparé ? Va-t-on avoir droit à un gros mort ? Va-t-on pleurer ? Réponse à partir du 17 février sur Netflix !