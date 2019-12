Outlander saison 5 : deux scènes dévoilées qui laissent présager un mort et un mariage

Bientôt un mort dans Outlander ?

Une récente bande-annonce de Outlander avait teasé un retour dans le présent. Cette fois-ci, une nouvelle vidéo postée sur YouTube a dévoilé de nouvelles images très émouvantes de la série. Alors que les épisodes inédits seront diffusés à partir du 16 février 2020 sur Starz aux Etats-Unis puis dès le lendemain sur Netflix en France, voilà qu'une des deux courtes scènes révélées pourrait spoiler la mort d'un personnage important.

Dans l'extrait de 4 minutes, les internautes peuvent ainsi d'abord découvrir un flashback. On y voit Jamie (Sam Heughan) étant enfant. Murtagh (Duncan Lacroix) lui annonce la mort de sa mère. "Elle est partie. J'ai prêté serment Jamie Fraser. Quand tu n'avais pas plus d'une semaine. Je me suis agenouillé aux pieds d'Ellen, et je m'agenouille maintenant devant toi, et je lui ai juré que je te suivrai toujours. Elle est partie maintenant, mais je serai toujours avec toi. Toujours" déclare Murtagh dans cette triste séquence.

Ce flashback parlant de mort, avec la présence de Murtagh à l'intérieur, ne serait-il pas annonciateur de la propre mort du personnage ? Car pour rappel, à la fin de la saison 4 d'Outlander, Jamie avait reçu une lettre de la part du gouverneur. Ce dernier lui demandait notamment de retrouver Murtagh et de le tuer. Sachant que dans les livres de Diana Gabaldon qui ont inspiré la série, le parrain de Jamie est mort lors de la bataille de Culloden, on se dit qu'il pourrait bien mourir dans la saison 5.

Un mariage en vue

En plus du possible décès à venir de Murtagh, ces premières images de la saison 5 d'Outlander annoncent aussi peut-être une bonne nouvelle : un mariage. En effet, la deuxième scène montre Jamie adulte ce coup-ci, face à son gendre Roger (Richard Rankin). Le chéri de Brianna (Sophie Skelton) tente de se raser mais a des difficultés à le faire avec cette lame de rasoir d'époque. Le protagoniste aide donc Roger à effectuer cette tâche.

Fou amoureux de Brianna, Roger promet alors à son beau-père qu'il va apprendre tout ce qu'il faut savoir pour s'adapter à ces temps anciens et qu'il travaillera pour que sa femme et l'enfant ne manquent de rien. Jamie offre donc une bague à celui-ci pour qu'il la passe au doigt de Brianna le jour de leur mariage.