Miles Heizer (13 Reasons Why) en couple avec Connor Jessup de Locke & Key !

"Je me sentais malhonnête et mal à l'aise"

Miles Heizer et l'interprète de Tyler dans Locke & Key ne cachent donc plus leur amour. Dans une récente interview avec The Face magazine, Connor Jessup a dévoilé la raison pour laquelle il a choisi de faire son coming out : "J'en étais arrivé à un point où je me sentais malhonnête et mal à l'aise. J'avais l'impression de me limiter et de censurer mon comportement (...) Je me sentais gêné, pas gêné d'être gay, mais de dire quelque chose. L'idée d'attirer l'attention sur moi avec un message et de me demander ce que les gens allaient dire me mettait mal à l'aise. Je voulais le garder pour moi, mais toutes ces excuses n'étaient plus valables."