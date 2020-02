Connor Jessup (Locke & Key) revient sur son coming-out : "Je me sentais malhonnête"

"Ça n'avait plus aucun sens pour moi"

"J'ai su que j'étais gay quand j'avais 13 ans, mais je l'ai caché pendant des années", a annoncé Connor Jessup en juin 2019 sur Instagram. L'acteur de Locke & Key, la nouvelle série fantastique de Netflix, a donc attendu ses 25 ans pour faire son coming out publiquement.

Cela n'a pas été facile pour lui, mais il n'en pouvait plus de se cacher, comme il l'explique dans une interview accordée à The Face magazine : "J'en étais arrivé à un point où je me sentais malhonnête et mal à l'aise. J'avais l'impression de me limiter et de censurer mon comportement. Les raisons pour lesquelles je cachais mon homosexualité devenaient de plus en plus floues. Ça n'avait plus aucun sens pour moi. Il y a donc plusieurs facteurs qui m'ont décidé à dire quelque chose."