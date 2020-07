Joey King (The Kissing Booth 2) séparée de Jacob Elordi : elle en dit plus sur leur rupture

Il s'en est passé des choses depuis The Kissing Booth, sorti en mai 2018 sur Netflix : Joel Courtney (Lee) s'est fiancé à sa petite amie Mia Scholink tandis que Jacob Elordi et Joey King se sont séparés. Alors qu'ils formaient un couple goal, les deux acteurs ont rompu il y a un peu plus d'un an, mais n'ont jamais vraiment officialisé la nouvelle.

Joey King parle de sa rupture avec Jacob Elordi

Ils n'en ont pas vraiment eu besoin puisque leurs fans ont très vite compris qu'ils n'étaient plus ensemble, surtout quand ils ont aperçu Jacob Elordi en couple avec Zendaya, avec qui il joue dans la série Euphoria.

Cependant, Joey King a laissé entendre, dans une interview avec Refinery29 que l'interprète de Noah et elle ne seraient plus ensemble à cause de l'indiscrétion des médias et des fans : "lorsque tu traverses quelque chose et que les autres veulent le vivre avec toi ou obtenir tous les détails de ta part à ce sujet, c'est vraiment difficile. Certaines de ces choses ne sont destinées qu'à toi... Ils ne peuvent pas comprendre. Cette réalité pourrait être complètement différente et pas du tout celle que vous voyez."

Des ex réunis

Malgré leur rupture, Jacob Elordi et Joey King ont accepté de reprendre leurs personnages dans The Kissing Booth 2... et The Kissing Booth 3 ! Eh oui, la comédie romantique a le droit à un troisième volet qui a été tourné dans le plus grand des secrets en même temps que le deuxième film: il devrait arriver en 2021. Un premier extrait a même déjà été dévoilé par Netflix !