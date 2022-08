Joey King dans Bullet Train après The Kissing Booth : "J'ai la vingtaine, j'ai envie de changer !" (Interview)

A 23 ans, Joey King compte déjà pas moins d'une soixantaine de rôles à son actif au cinéma et à la télévision. L'actrice a gagné en popularité depuis la sortie sur Netflix de la saga The Kissing Booth entre 2018 et 2021. Mais pas question d'être cantonnée aux comédies romantiques ! Dans Bullet Train, en salles ce mercredi 3 août, elle incarne The Prince, une meurtrière. Elle donne la réplique à Brad Pitt, Aaron Taylor Johnson ou encore Michael Shannon. Rencontre avec la star qui n'a pas fini de faire parler.

"J'entre dans une nouvelle étape de ma vie"

Purebreak : Bullet Train est un film très différent du rôle qui t'a fait connaître. Tu cherchais à casser ton image après le succès de The Kissing Booth ?

Joey King : Complètement. J'entre dans une nouvelle étape de ma vie, de ma carrière. Je commence à faire des choix différents, j'évolue, j'ai désormais la vingtaine, j'ai envie de changer ! Bullet Train est un film que je voulais vraiment faire. J'ai eu la chance d'être embauchée après mon audition avec David (Leitch, le réalisateur ndlr) et Kelly (McCormick, la productrice). Ce personnage était un défi amusant mais aussi du fun pur. J'ai adoré la jouer et j'espère que cela se sent. Elle n'est pas un assassin comme les personnages de Brad Pitt ou Aaron Taylor-Johnson. Elle est plus maline et machiavélique (rires) !

On a le sentiment que vous vous amusez vraiment entre vous.

C'est le cas. On était heureux de se voir et de travailler tous les jours sur ce tournage. J'espère que cela se voit.

Est-ce intimidant de rencontrer Brad Pitt la première fois ?

Quand j'ai dit autour de moi que je faisais ce film, tout le monde à Hollywood m'a dit : "Brad Pitt, on entend que du bien sur lui". C'est tellement vrai. Sa réputation le précède. Il est tellement gentil, il est si talentueux et si professionnel et tellement fun à fréquenter. Bien sûr qu'à la première rencontre, j'étais nerveuse, je l'admire tellement.