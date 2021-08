Le dernier volet des aventures d'Elle (Joey King), Noah (Jacob Elordi) et Lee (Joel Courtney) est sorti sur Netflix il y a déjà plusieurs jours. Mais as-tu bien suivi The Kissing Booth 3 ? As-tu regardé attentivement le 3ème film de la saga romantique ? Fais notre quiz PRBK pour savoir si tu te rappelles de tout !

QUIZ The Kissing Booth 3 : as-tu vraiment bien suivi le dernier film ? Parmi les règles de BFF de Lee et Elle, laquelle serait brisée si Elle partait dans une université différente ? Qu'est-ce que Lee et Elle faisaient semblant de voler étant enfants, en pensant que c'était un diamant ? Non, tu n'as pas bien suivi The Kissing Booth 3. Qu'une solution : il faut le mater de nouveau ! Tu as maté The Kissing Booth 3, mais tu n'a pas tout retenu ! Oui bravo, tu as bien tout retenu de The Kissing Booth 3 !