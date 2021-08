QUIZ The Kissing Booth : prouve que tu es prêt(e) pour le 3e film avec ce quiz

La bande-annonce de The Kissing Booth 3, disponible le 11 août 2021 sur Netflix

La date de sortie de The Kissing Booth 3 se rapproche : c'est le mercredi 11 août que le film arrive sur Netflix et on a hâte de retrouver Joey King, Joel Courtney et Jacob Elordi pour les dernières aventures de Elle, Lee et Noah. Mais es-tu vraiment prêt(e) pour la fin de la saga ? Prouve-le avec 8 questions sur les films !