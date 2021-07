La bande-annonce de la saison 4 de Elite, disponible sur Netflix

La saison 4 d'Elite est dispo depuis le 18 juin sur Netflix et tu as sûrement déjà eu le temps de voir les 8 épisodes. Mais as-tu VRAIMENT bien suivi ? En attendant la saison 5 dont la date de sortie n'a pas encore été dévoilée, prouve que tu as bien regardé les épisodes en répondant à 8 questions. Bonne chance !