QUIZ Elite saison 4 : est-ce que ces persos de la série se sont péchos ?

Alors que la saison 5 d'Elite a déjà dévoilé un casting avec des nouveaux acteurs, la saison 4 d'Elite débarque ce 18 juin 2021 sur Netflix. Et avant de mater les épisodes inédits de la saison 4, tu peux découvrir des histoires courtes sur les lycéens et les lycéennes de Las Encinas. Et si tu as la flemme de regarder ces courts épisodes, PRBK te résume les histoires courtes d'Elite pour que tu sois à jour avant la saison 4 ! Mais es-tu un(e) vrai(e) fan de la série espagnole ? Te rappelles-tu de tous les couples des 3 premières saisons ? Et de tous ceux et toutes celles qui se sont embrassés ?

Carla (Ester Expósito), Lu (Danna Paola), Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeau), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Ayuso), Nadia (Mina El Hammani), Valerio (Jorge López), Rebeka (Claudia Salas), Cayetana (Georgina Amorós), Polo (Álvaro Rico)... Ils ont toutes et tous eu une voire plusieurs romances entre eux. Et quand ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une relation sexuelle, ou au moins un baiser. Mais qui a déjà pécho qui ? Et quels personnages ne se son jamais pécho ? Fais notre quiz pour savoir si tu te rappelles bien des élèves de Las Encinas qui se sont péchos !