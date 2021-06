Elite histoires courtes - Guzman, Caye, Rebe : le recap si t'as la flemme de regarder

Elite fait partie des séries Netflix qui reviennent avec une nouvelle saison ! Et alors que la saison 5 aura des nouveaux persos et marquera peut-être le retour de Carla (Ester Expósito) et le retour de Lu (Danna Paola), la saison 4 d'Elite sera dispo le 18 juin 2021 sur Netflix. En attendant les épisodes inédits, c'est l'Elite Week (la semaine Elite) sur Netflix, avec des histoires courtes dont une sur Carla et Samuel, dès ce 14 juin 2021. Trois épisodes basés sur Guzman (Miguel Bernardeau), Rebeka alias Rebe (Claudia Salas) et Cayetana alias Caye (Georgina Amorós) sont dispos depuis ce lundi 14 juin.

Caye, Guzman, Rebeka et un space cake

Guzman va chez Rebeka pour fêter sa pendaison de crémaillère. Elle promet la "fête du siècle" dans sa nouvelle maison avec sauna et piscine. Mais Rebe précise qu'Ander (Arón Piper) et Omar (Omar Ayuso) ont dû partir voir un mec en phase terminale, qui est "presque mort", qui a failli se noyer dans la piscine et avec qui ils voulaient la caser. Cayetana (Georgina Amorós) arrive à son tour mais ne sait pas pourquoi a été invitée. Rebeka lui avoue alors : "On doit former un nouveau groupe, la moitié est partie".

Et alors que Guzman et Caye n'ont pas l'air de vouloir boire et faire la fiesta, Rebeka leur fait manger le gâteau d'Ander, un space cake aux champignons hallucinogènes, à leur insu. Guzman se réveille plus tard avec Rebe en train de siroter un cocktail et Caye en train de danser au bord de la piscine.

Nadia et Guzman sont toujours en couple

Côté coeur, Rebeka ne se remet pas de son crush pour Samuel (Itzan Escamilla). Elle avoue à Guzman et Cayetana ne pas avoir appelé Samuel pour essayer de l'oublier. Rebe devrait donc essayer de trouver quelqu'un d'autre au lycée de Las Encinas dans la saison 4 d'Elite, afin d'arrêter de penser à Samuel. D'ailleurs, la bande-annonce montre des scènes hot pour Rebeka et un nouveau perso...

Quant à Guzman, il ne fait que penser à Nadia (Mina El Hammani), partie à New York et avec qui il est toujours officiellement en couple. Elle ne répond pas à ses messages, il commence alors à être inquiet et imagine qu'elle le trompe peut-être. "Elle pourrait être avec n'importe qui", "elle pourrait aller au ciné avec un mec, faire je ne sais quoi et me raconter autre chose" explique-t-il, "et moi en Espagne je crois qu'on est toujours ensemble". Et Rebe ne l'aide pas dans ses doutes, en confirmant qu'elle pourrait être infidèle loin de lui. Mais Nadia n'a pas trompé Guzman, elle s'excuse pour son retard de réponse en précisant qu'elle était aux chutes du Niagara et lui dit qu'elle l'aime. Mais avec leur relation amoureuse à distance, on se dit qu'il y aura forcément encore pas mal de doutes et peut-être des tromperies dans la saison 4...

L'origine des mythos de Cayetana révélée

Pour rappel, Cayetana avait menti sur sa vie entière au lycée, se faisant passer pour une lycéenne ultra riche. Elle se retrouve maintenant forcée à devoir faire le ménage à Las Encinas, où sa mère travaille comme femme de ménage. "Quand t'es-tu mise à inventer ta vie ?" lui demande Rebeka. "J'ai tué ma mère quand j'avais 12 ans" lance Cayetana en plein trip, avant de préciser : "J'ai dit ça à ma prof pour ne pas passer un examen", "j'ai vu combien j'étais douée et du coup j'ai continué". Pour elle, mentir "c'était comme un super-pouvoir", "j'ai réalisé que je me sentais davantage moi-même" et "la personne que j'avais inventée était plus 'moi' que mon vrai moi" a expliqué la mythomane. Mais c'est "fini les mensonges" pour elle, désormais, elle veut arrêter de mentir et être franche. On devrait donc la découvrir sous un autre angle dans la saison 4 d'Elite.

Le mensonge de la mère de Rebeka et un drame évité

Guzman sort de la piscine à la recherche de serviettes pour se sécher. Il découvre alors d'énormes sacs de coke cachés par la mère de Rebe dans la salle de bain. Elle vend donc toujours de la cocaïne et a menti à sa fille. Alors que Cayetana demande le prix des sacs de coke à Guzman, se voyant bien dealeuse pour se faire de l'argent, Rebeka appelle sa mère. Elle apprend alors que sa mère doit encore vendre ces derniers sacs pour pouvoir ouvrir un bar (le Speakeasy), "pour débuter sa nouvelle vie réglo".

Deux mecs armés sonnent alors à la porte et escaladent le mur pour venir récupérer les sacs de cocaïne qui seraient à eux. Guzman veut rendre la cocaïne aux mecs pour pas qu'ils se fassent tuer, mais Rebeka et Cayetana ne veulent pas. Alors Caye imagine un plan en plein trip. Les deux voyous ont réussi à casser une baie vitrée et à entrer par effraction, avant de se retrouver avec leurs armes, nez à nez avec Cayetana. Elle se met à mentir une dernière fois, faisant croire qu'elle est folle et a tué Guzman et Rebeka. Ces derniers sont allongés sur le sol, font croire qu'ils sont morts, avec du vernis rouge partout pour simuler du sang. Un coup monté qui fonctionne : les hommes armés repartent et le trio d'amis reprend la fête !