La Casa de Papel, Dark, You... les séries Netflix qui reviennent (ou pas) pour de nouvelles saisons

Soundtrack : la série n'aura pas de saison 2.

Space Force : la saison 1 est disponible depuis fin mai sur Netflix et la série n'est pas encore officiellement renouvelée pour une saison 2.

Spinning Out : la série avec Kaya Scodelario a été annulée après une saison.

Stranger Things : la saison 4 est en préparation mais le tournage a été interrompu à cause de la pandémie de Coronavirus et ne devrait reprendre qu'en septembre 2020.

The Crown : la saison 4 devrait arriver à la fin de l'année 2020. Une saison 5 est déjà commandée et il s'agira de la dernière de la série.

The End of the F***ing World : la saison 2 était la dernière, la créatrice ne souhaitant pas donner de suite à la série.

The Haunting of Hill House : une saison 2, intitulée The Haunting of Bly Manor, arrivera prochainement.

The OA : la série n'aura pas de saison 3.

The Order : la saison 2 a été mise en ligne le 18 juin 2020. La saison 3 n'est pas encore officiellement annoncée même si le créateur explique avoir des idées.

The Politician : la saison 2 est dispo depuis le 19 juin. Netflix n'a pas encore renouvelée la série pour une saison 3 mais l'équipe s'est confiée sur la possible suite.

The Rain : la saison 3 qui sera disponible le 6 août sera la dernière.

The Society : la saison 2 a été officiellement commandée en juillet 2019.

The Witcher : la saison 2 devrait être disponible en 2021, le tournage ayant été interrompu à cause de la pandémie de Coronavirus.