Black Mirror : pas de saison 6 à cause... du coronavirus ?

Black Mirror dépassée par la réalité

Épidémie mondiale d'un virus mortel, confinement rendu obligatoire dans de nombreux pays, interactions sociales réduites au minimum et contrôlées par des gestes barrières, applications pour suivre à la trace les personnes malades... vous trouvez que le monde actuel ressemble fortement à un épisode de Black Mirror ? C'est également le cas de Charlie Brooker, le créateur de la série de Netflix, sauf que ça ne lui fait pas du tout plaisir.

A l'occasion d'une interview accordée à Radio Times, le papa de cette série dystopique a carrément fermé la porte à une suite dans l'immédiat. La raison ? Le showrunner "n'est pas sûr que le public soit capable de supporter une nouvelle saison actuellement". Il l'a précisé, "En ce moment, je ne vois pas comment on pourrait avoir l'envie et la force de regarder des histoires concernant une société qui s'écroule. Donc je ne travaille pas du tout sur de nouveaux épisodes".

L'optimisme avant tout

Une révélation qui fait office de claque - qui aurait imaginé que notre monde pourrait réellement être pire que ce que l'on pouvait découvrir dans Black Mirror ?, même si Charlie Brooker ne ferme pas la porte à une saison 6 dans le futur. Néanmoins, ce qu'il souhaite à l'heure actuelle, c'est s'amuser et permettre aux téléspectateurs de retrouver l'envie de sourire et l'optimisme : "Je suis occupé sur pas mal de choses, dont je ne peux pas parler, mais je tente de revisiter mes compétences dans la comédie. J'écris des scénarios qui me font rire."

Et pendant ce temps-là, d'autres créateurs surfent déjà sur les malheurs du monde actuel pour créer de nouvelles séries...