Masques et gants : comment bien les utiliser sans prendre le risque de se contaminer ?

Alors que le déconfinement est fixé au 11 mai prochain, le port du masque va être généralisé, notamment dans les transports en commun où il devrait être obligatoire. Si certaines villes vont en distribuer gratuitement, d'autres masques vont être mis en vente dans les pharmacies, mairies, en grande distribution, ou encore chez les buralistes. Si c'est bien d'avoir masques et gants à disposition, c'est mieux de savoir bien les utiliser. Comment mettre ou enlever un masque ou un paire de gants correctement sans prendre le risque de se contaminer ? Il y a des précautions à prendre.

Comment bien mettre et enlever masque et gants ?

D'abord, il faut bien se laver les mains pendant 30 secondes, comme on ne cesse de nous le répéter depuis le début de cette crise sanitaire. Pour mettre un masque, il suffit de le positionner sur le visage, d'attacher la sangle du haut et de pincer au niveau du nez pour éviter que le virus ne passe par les arêtes du nez. Mettez ensuite la sangle du bas. Attention, le masque doit bien couvrir le menton, le nez et ne doit pas être desserré. Une fois le masque mis, vous ne devez plus y toucher au risque de transférer le virus sur le masque ou sur le visage. A noter qu'un masque chirurgical a une durée de vie de 3-4 heures et un FFP2 de 8 heures.

Les précautions à prendre pour qu'ils soient utiles

Pour le retirer, il est très important de le prendre uniquement par les élastiques. Aussitôt enlevé, il doit être jeté (ou lavé à 60 degrés s'il est réutilisable). Ne touchez à rien et lavez-vous bien les mains. En ce qui concerne les gants, il faut faire attention à ne jamais toucher l'extérieur de ceux-ci avec votre peau lorsque vous les enlevez. Jetez-les dans la poubelle des ordures ménagères. Précision importante : les masques et les gants aident mais ne suffisent pas à empêcher la propagation du virus, il faut continuer à respecter les gestes barrières comme la distanciation d'un mètre minimum, le lavage de main et les mesures de confinement.