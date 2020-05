Hollywood : une saison 2 possible ? Une productrice de la série Netflix répond

En plus, Ryan Murphy qui a créé Hollywood (en plus d'être scénariste, réalisateur et producteur du show) est connu pour ses séries d'anthologies. En dehors de Nip/Tuck, Glee ou encore The Politician, il est aussi connu pour American Horror Story et American Crime Story. Pour la série d'horreur, il a conservé certains de ses acteurs sur plusieurs saisons mais changé complètement d'histoire et de personnages.

Quelle époque pourrait convenir pour la suite ?

Mais après avoir décidé de traiter de l'après la Seconde Guerre Mondiale à Hollywood, quelle époque Ryan Murphy et ses équipes pourraient choisir pour une possible saison 2 ? Il y a le choix. Par exemple, il y a les années 1950 avec notamment Marilyn Monroe érigée en sex-symbol et les films d'Alfred Hitchcock qui continuent de ravir les spectateurs du monde entier (avec Fenêtre sur cour, La main au collet...). Cela marque aussi l'arrivée du CinemaScope, la montée en puissance de l'Actors Studio ou encore le succès des drive-in (cinémas en plein air).

On pense aussi à une époque encore plus récente que l'après guerre de la saison 1 : les années 1970. Hollywood est alors marqué par George Lucas et sa fameuse saga intergalactique Star Wars, par Steven Spielberg (Les dents de la mer, Rencontres du troisième type) mais aussi le renouvellement des westerns et des films policiers. C'est le début des superproductions américaines avec des effets spéciaux beaucoup plus pointus. Mais quelle que soit l'époque choisie, les fans espèrent que cette saison 2 verra le jour.