Hollywood : faut-il regarder la série de Ryan Murphy dispo sur Netflix ?

Après la musique et le lycée dans Glee, l'horreur avec American Horror Story, les affaires judiciaires avec American Crime Story ou encore la politique (ou presque) dans The Politician, Ryan Murphy dévoile sa nouvelle série. Cette fois, le célèbre showrunner et Ian Brennan réécrivent l'histoire du monde du cinéma dans Hollywood, une mini-série dispo sur Netflix depuis ce vendredi 1er mai.

L'essentiel

Créée par : Ryan Murphy et Ian Brennan.

Avec : David Corenswet, Darren Criss, Laura Harrier, Jeremy Pope, Jake Picking, Jim Parsons et Patti LuPone.

Format : 7 épisodes de 50 minutes.

Diffusion : tous les épisodes sont disponibles sur Netflix.

Le pitch

Après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'âge d'or à Hollywood. Des centaines de personnes n'ont qu'un rêve : se faire une place sous les projecteurs. Mais l'égalité des chances n'est qu'un concept sous le soleil de Los Angeles. Un groupe de jeunes talents va se heurter à la dure réalité du cinéma de l'époque. Parmi eux, on retrouve une actrice afro-américaine jusque là cantonnée aux rôles de domestique, un ex-militaire fauché, un scénariste afro-américain et gay ou encore un réalisateur asio-américain. Pourront-ils dépasser les préjugés, imposer leur vision et ainsi changer le monde ?