Mindhunter annulée ? La saison 3 repoussée indéfiniment

La saison 3 de Mindhunter annulée

Cette semaine partait trop bien dans le monde des séries (commande d'un spin-off de Supergirl centré sur Superman, casting dévoilé pour Le Seigneur des Anneaux de Prime Video, renouvellement pour une saison 3 de You...), il fallait bien une mauvaise nouvelle pour venir nous gâcher notre bonne humeur.

Ainsi, d'après un représentant de Netflix interrogé par TVLine, la saison 3 de Mindhunter est désormais repoussée indéfiniment, ou presque. Rien ne dit qu'elle ne sera pas produite un jour, mais les chances pour que cela arrive sont désormais extrêmement minimes.

Une suite de moins en moins probable

Premièrement, les acteurs Jonathan Groff (Holden), Holt McCallany (Bill) et Anna Torv (Wendy) ne sont plus sous contrat. Autrement dit, même dans le cas d'une saison 3 commandée par Netflix, rien ne les obligera à revenir à l'écran. Un véritable problème quand on sait que la série tourne autour d'eux...

Deuxièmement, David Fincher - le créateur et producteur, a la tête ailleurs en ce moment : "Il est concentré sur la réalisation de Mank, son premier film Netflix, et sur la production de la saison 2 de Love, Death and Robots". Or, même s'il n'était pas à la réalisation de tous les épisodes, on n'imagine pas la série se poursuivre sans lui tant il la porte depuis des années.

Le représentant de la plateforme a bien tenté de nous rassurer, "David Fincher pourra très bien retrouver la série dans le futur", mais il apparaît évident que, aujourd'hui, la page est tournée, "en attendant, ça ne nous semblait pas juste de garder les acteurs sous contrat, les empêchant de trouver d'autres jobs, alors que David Fincher est occupé ailleurs".

Une bonne nouvelle pour les tueurs en série, une mauvaise pour nous...