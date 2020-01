Le Seigneur des Anneaux : découvrez TOUS les acteurs de la série de Prime Video

On ne connait pas encore grand chose de la série Le Seigneur des Anneaux prévue sur Prime Video en 2021 - si ce n'est qu'elle sera un prequel des films de Peter Jackson, mais on connait déjà son casting. Et comme c'était le cas pour Game of Thrones, la liste est longue et pas forcément remplit de gros noms.

Le Seigneur des Anneaux, la série, ça se précise

Deux informations sont néanmoins importantes à retenir avant de découvrir l'intégralité de la liste officialisée ce mardi 14 janvier. Premièrement, tous les personnages n'ont pas encore été castés et de nouveaux visages s'ajouteront donc prochainement. Deuxièmement, seuls 4 acteurs sont actuellement associés à des personnages, à savoir : Robert Aramayo (Beldor), Morfydd Clark (Galadriel), Joseph Mawle (Oren) et Markella Kavenagh (Tyra).

Cependant, avec un tournage annoncé d'ici quelques semaines, il ne fait aucun doute que de plus amples précisions seront rapidement apportées afin de nous préparer au mieux à cette série événement. Entre The Witcher et Le Seigneur des Anneaux, on sera gâté niveau Fantasy ces prochaines années.

Découvrez le casting

Robert Aramayo (vu dans Game of Thrones)