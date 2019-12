The Witcher saison 2 : date de sortie, Yennefer... tout ce que l'on sait déjà sur la suite

C'était l'une des séries les plus attendues de cette fin 2019 : il y a 10 jours, Netflix lançait les huit épisodes de la saison 1 de The Witcher. Adaptée des romans de Andrzej Sapkowski (eux-mêmes déjà adaptés en jeux-vidéo), la série met en scène Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv, un Sorceleur aux étonnants pouvoirs. Avant le lancement de la première saison, Netflix avait déjà renouvelé la série pour une saison 2.

Quand sortira la saison 2 de The Witcher ?

Pour découvrir les futurs épisodes de The Witcher, il faudra patienter un moment. Le tournage de la saison 2 devrait débuter en janvier 2020 à Londres mais, selon Variety, les nouveaux épisodes ne devraient pas arriver fin 2020. Le site spécialisé explique en effet que, compte tenu de la longue période de post-production et des tournages en décors réels, la saison 2 de la série avec Henry Cavill pourrait ne revenir qu'en 2021. Une information qui n'a pas été confirmée - ni démentie - par Netflix.

Yennefer de retour ?

Que va-t-il advenir de Yennefer jouée par Anya Chalotra ? A la fin de la saison 1, le personnage disparaissait après avoir utilisé la magie pour empêcher l'invasion de Sodden. Bonne nouvelle : elle sera bien de retour dans la suite de la série ! La showrunner Lauren Hissrich a d'ores et déjà confirmé que Anya Chalotra reprendra son rôle, tout comme Henry Cavill (Geralt) et Freya Allan (Ciri). Reste à savoir comment sa disparition et son retour vont être expliqués.

Le trio réuni

Durant la quasi-totalité de la saison 1, les trois héros de The Witcher étaient séparés. Dans les derniers moments de l'épisode 8, Geralt et Ciri se retrouvaient... et ça devrait continuer ! Lauren Hissrich a en effet expliqué que les personnages seront plus souvent ensemble dans la suite. "Les personnages se rencontrent, interagissent plus. Parfois, ça se passe bien. Parfois non. Mais c'est un peu comme si tous ces blocs que nous avons construits commencent à se retrouver et forment quelque chose de plus concret" a dévoilé la showrunner à Gamesradar.

Une suite plus facile à suivre

Si vous étiez un peu paumés devant la saison 1, rassurez-vous, ça devrait être plus clair dans la suite ! Toujours pour Gamesradar, la showrunner s'est confiée sur ce qui nous attend : "Ce que je peux vous dire sur ce que l'on a écrit, c'est que l'histoire est beaucoup plus nette. L'histoire suit un trajet plus fort grâce à toutes les relations introduites dans la saison 1 qui vont évoluer en saison 2".

Des épisodes plus intenses

Autre info, la suite sera également beaucoup plus intense. "L'histoire est beaucoup plus intense d'une certaine façon et les aventures sont plus claires dans la saison 2" ajoute Lauren Hissrich auprès de DigitalSpy. Pour avoir d'autres détails, il faudra patienter.