The Witcher : pourquoi Anya Chalotra (Yennefer) n'utilise pas de doublure pour les scènes de sexe

Une actrice fidèle à son personnage

The Witcher n'est pas (encore ?) Game of Thrones, mais la série de Netflix a déjà profité de la saison 1 pour mettre en scène quelques séquences de sexe et nudité. Des moments toujours compliqués à jouer pour un acteur ou une actrice, mais que Anya Chalotra - l'interprète de Yennefer, a tenu à tourner elle-même malgré la présence d'une doublure sur les plateaux.

"J'ai uniquement utilisé une doublure pour la toute première scène de sexe" a-t-elle avoué à Metro, avant de préciser pourquoi il a été important pour elle d'être finalement au centre de l'action ensuite : "J'ai rapidement réalisé avec cette scène que je n'étais pas à l'aise avec l'idée que quelqu'un d'autre incarne Yennefer. Car au final, [être une doublure] ça reste du jeu. Je trouvais difficile d'assister à ça".

Aucune scène inutile

Néanmoins, si la comédienne est heureuse d'avoir pu donner vie à Yennefer sous toutes ses formes, "Ces moments intimes entre Yennefer et Istrid, c'était moi", elle est également soulagée de ne pas avoir eu besoin de constamment jouer déshabillée, "on a réalisé que l'on pouvait tourner beaucoup de ces scènes sans nudité".

Aussi, à l'instar d'Emilia Clarke dans Game of Thrones, Anya Chalotra est fière que les scènes en question n'aient jamais été gratuites : "Les seules choses pour lesquelles j'ai dû me mettre nue étaient ces scènes qui servaient réellement à développer l'histoire et étaient véritablement nécessaires".

Reste à espérer que les choses ne changeront pas en saison 2.