You saison 3 : c'est officiel, la série sera de retour mais pas avant 2021

Depuis le 26 décembre dernier (soit un an tout pile après la mise en ligne de la saison 1), les abonnés de Netflix peuvent découvrir la saison 2 de You. Dans les épisodes, Joe - qui se fait désormais appeler Will - débarquait à Los Angeles et rencontrait Love, sa nouvelle cible. Sauf qu'il était loin de se douter qui était réellement la jeune femme. Dans le dernier épisode, on apprenait que Love avait tué Delilah et elle tuait également Candace. Dans l'ultime scène, Love, qui est enceinte, et Joe déménageaient dans un quartier chic et notre stalker en chef semblait trouver sa nouvelle cible : sa voisine.

Et de 3 saisons pour You !

Comme l'avait laissé entendre Penn Badgley, You aura bel et bien une saison 3 ! Un renouvellement qui n'est pas très étonnant : avant la saison 3, Deadline avait dévoilé que l'Etat de Californie avait alloué une bourse aux studios de production pour le tournage. De plus, You a cartonné : malgré sa date de sortie tardive, la série est le 7ème programme le plus vu en France en 2019 et la 6ème série la plus populaire.

Pour l'instant, on en sait pas plus sur la saison 3 de You mis à part qu'elle sera composée de 10 épisodes, comme les saisons 1 et 2. Autre nouvelle : la suite de la série ne sera pas disponible fin 2020 mais en 2021. Les co-créateurs Sera Gamble et Greg Berlanti seront de retour à la production et Sera Gamble sera toujours la showrunner de la série. Victoria Pedretti reprendra son rôle de Love Quinn et - of course - Penn Badgley jouera de nouveau Joe.